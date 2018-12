FW Kevelaer: Feuerwehr Grundlehrgang erfolgreich abgeschlossen

Teilnehmer Modul 4 Bild-Infos Download

Kevelaer (ots) - Die Ausbildungskooperation zwischen den Feuerwehren Kevelaer, Uedem und Weeze hat erneut einen Lehrgang zum Erfolg geführt. 36 Wehrleute wurden in den letzten Wochen intensiv im Ausbildungsmodul 4 mit dem Einsatzschwerpunkt der technischen Hilfeleistung geschult. Mit dem erfolgreichen Ablegen der Prüfung haben nun alle Teilnehmer die Feuerwehr Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen und können nun in Ihren Einheiten zu Einsätzen mit ausrücken, um qualifizierte Hilfe zu leisten. Im absolvierten Modul ging es hauptsächlich um das Einsatzspektrum der technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen im Straßenverkehr. So wurde an schrottreifen Fahrzeugen der Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät sowie diversen Einsatztaktiken und Einsatzgrundsätzen geschult. Aber auch Themen wie Verkehrsabsicherung, dass ausleuchten von Einsatzstellen und Mechanik standen auf dem Stundenplan. Auch zukünftig wird es im Rahmen der Ausbildungskooperation der drei Feuerwehren möglich sein, sich bestmöglich auf mögliche Einsätze vorzubereiten und ausbilden zu lassen. Es steht bereits ein Lehrgang Modul 1+2 für nächstes Jahr fest, in dem neu eingetretene Feuerwehrleute ihre Karriere als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann starten werden.

