PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zahlreiche Einsätze in den Vormittagsstunden sorgen für insgesamt vier Verletzte

Bremen (ots)

Um 9:30 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen durch eine Baufirma eine brennende Gasleitung im Baumhauser Weg, Ortsteil Habenhausen, gemeldet. Diese wurde bei Bauarbeiten beschädigt. Die entsandten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 4 und 5 konnten den Brand zügig löschen und kontrollierten vorsichtshalber angrenzende Gebäude auf mögliche Gaseintritte. Wesernetz behob folgend den Schaden. Die Feuerwehr begleitete die Maßnahmen mit einer Brandwache und beendete den Einsatz etwa 2,5 Stunden später.

Währenddessen wurden im Stadtgebiet mehrere Einsätze, die dem "Tagesgeschäft" zuzuordnen sind abgearbeitet bis um 11:20 Uhr ein Feuer in der Bremerhavener Straße gemeldet wurde, bei dem sich noch Personen im Gebäude aufhalten sollten. Noch während des Notrufgespräches wurden die ersten Einsatzkräfte alarmiert - eine Folge der vor einigen Jahren eingeführten standardisierten Notrufabfrage. Mit Abschluss des Gesprächs wurde das Einsatzstichwort nochmals erhöht und weitere Kräfte nachalarmiert. Die eintreffende Feuerwehr konnte aus einer Kellerwohnung zwei Personen retten. Sie wurden dem Rettungsdienst übergeben und einem Krankenhaus zugeführt. Der Brand drohte vom Erdgeschoss auf das Obergeschoss überzugreifen. Er wurde von etwa 30 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 sowie Unterstützungseinheiten im Innen- und Außenangriff bekämpft und gelöscht. Die hinzu alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bremen-Huchting wurde durch die Einsatzleitung nicht mehr eingesetzt.

Neben weiteren zeitgleich laufenden Einsätzen wurde die auf der Rückfahrt befindlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Huchting, neben weiteren Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes, zu einem Einsatz auf dem Bahnhofsplatz entsandt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hier zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine 89-jährige Frau als Fußgängerin beim Kontakt mit einem Bus schwerste Verletzungen erlitt. Die Huchtinger Einsatzkräfte übernahmen als ersteintreffende Kräfte die Erstversorgung, welche durch die nachfolgenden Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie insbesondere des Rettungsdienstes fortgeführt wurden. Siehe hierzu auch die Pressemitteilung der Polizei Bremen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/6328678

Weitere Einsätze säumten den frühen Nachmittag. Auch die Drehleitern im Stadtgebiet waren zahlreich unterwegs, um im Auftrag der Polizei zahlreiche Spanntücher "Schulbeginn" aufzuhängen.

Bei den vorgenannten Einsätzen war jeweils auch die "Ausbildungsstaffel" der Berufsfeuerwehr beteiligt. In dieser Einheit arbeiten Einsatzkräfte, die sich in der Laufbahnausbildung befinden, unter der fachlichen (An-)Leitung eines Ausbilders zum Teil eigenständig Einsätze des "Tagesgeschäftes" ab oder beteiligen sich bei größeren oder speziellen Einsätzen um das vielseitige Spektrum der Feuerwehr im Rahmen der Ausbildung kennenzulernen und zu festigen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Andreas Desczka
Einsatzpressesprecher
Telefon: 0421/361 11333
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 08:43

    FW-HB: Großeinsatz bei Brand in Recyclingmüll-Lager

    Bremen-Industriehäfen (ots) - Ein Feuer in einem Mülllager eines Entsorgungsbetriebes forderte am Donnerstag, 30.07.2026, die Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren und auch die Werkfeuerwehr von Arcelor Mittal. Zwischenzeitlich waren über 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die starke Rauchwolke in der Anfangsphase war fast im gesamten Stadtgebiet zu sehen. Wenn aus der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in der ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 18:42

    FW-HB: Zwei Brände zerstören Wohngebäude, eine Person lebensgefährlich verletzt

    Bremen (ots) - Ende der letzten Woche kam es zu zwei Bränden in einem großen Mehrfamilienhaus im Ortsteil Farge. Bei dem vorangegangen Zimmerbrand am Donnerstagabend, 16.07.2026, wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. In der Nacht zum Samstag, 18.07.2026, brannte der Dachstuhl auf einer Gebäudeseite fast komplett ab. Der erste Brand ereignete sich am Abend ...

    mehr
  • 25.06.2026 – 16:09

    FW-HB: Großbrand in der Bremer Innenstadt | Abschluss-Meldung

    Bremen-Altstadt (ots) - Ein Büro- und Geschäftsgebäude in der Martinistraße in der Bremer Altstadt wurde bei einem Dachstuhlbrand erheblich beschädigt. Das Feuer brach am Montag, den 22.06.2026, gegen Mittag aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr bekämpfte am ersten Tag die Flammen. In den folgenden Tagen - bis einschließlich Donnerstag, den 25.06.2026 - forderte die Einsatzlage die Feuerwehr, Polizei und weitere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren