Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zahlreiche Einsätze in den Vormittagsstunden sorgen für insgesamt vier Verletzte

Bremen (ots)

Um 9:30 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen durch eine Baufirma eine brennende Gasleitung im Baumhauser Weg, Ortsteil Habenhausen, gemeldet. Diese wurde bei Bauarbeiten beschädigt. Die entsandten Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 4 und 5 konnten den Brand zügig löschen und kontrollierten vorsichtshalber angrenzende Gebäude auf mögliche Gaseintritte. Wesernetz behob folgend den Schaden. Die Feuerwehr begleitete die Maßnahmen mit einer Brandwache und beendete den Einsatz etwa 2,5 Stunden später.

Währenddessen wurden im Stadtgebiet mehrere Einsätze, die dem "Tagesgeschäft" zuzuordnen sind abgearbeitet bis um 11:20 Uhr ein Feuer in der Bremerhavener Straße gemeldet wurde, bei dem sich noch Personen im Gebäude aufhalten sollten. Noch während des Notrufgespräches wurden die ersten Einsatzkräfte alarmiert - eine Folge der vor einigen Jahren eingeführten standardisierten Notrufabfrage. Mit Abschluss des Gesprächs wurde das Einsatzstichwort nochmals erhöht und weitere Kräfte nachalarmiert. Die eintreffende Feuerwehr konnte aus einer Kellerwohnung zwei Personen retten. Sie wurden dem Rettungsdienst übergeben und einem Krankenhaus zugeführt. Der Brand drohte vom Erdgeschoss auf das Obergeschoss überzugreifen. Er wurde von etwa 30 Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 sowie Unterstützungseinheiten im Innen- und Außenangriff bekämpft und gelöscht. Die hinzu alarmierte Freiwillige Feuerwehr Bremen-Huchting wurde durch die Einsatzleitung nicht mehr eingesetzt.

Neben weiteren zeitgleich laufenden Einsätzen wurde die auf der Rückfahrt befindlichen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Huchting, neben weiteren Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes, zu einem Einsatz auf dem Bahnhofsplatz entsandt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hier zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine 89-jährige Frau als Fußgängerin beim Kontakt mit einem Bus schwerste Verletzungen erlitt. Die Huchtinger Einsatzkräfte übernahmen als ersteintreffende Kräfte die Erstversorgung, welche durch die nachfolgenden Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie insbesondere des Rettungsdienstes fortgeführt wurden. Siehe hierzu auch die Pressemitteilung der Polizei Bremen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/6328678

Weitere Einsätze säumten den frühen Nachmittag. Auch die Drehleitern im Stadtgebiet waren zahlreich unterwegs, um im Auftrag der Polizei zahlreiche Spanntücher "Schulbeginn" aufzuhängen.

Bei den vorgenannten Einsätzen war jeweils auch die "Ausbildungsstaffel" der Berufsfeuerwehr beteiligt. In dieser Einheit arbeiten Einsatzkräfte, die sich in der Laufbahnausbildung befinden, unter der fachlichen (An-)Leitung eines Ausbilders zum Teil eigenständig Einsätze des "Tagesgeschäftes" ab oder beteiligen sich bei größeren oder speziellen Einsätzen um das vielseitige Spektrum der Feuerwehr im Rahmen der Ausbildung kennenzulernen und zu festigen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell