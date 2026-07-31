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Feuerwehr Bremen

FW-HB: Großeinsatz bei Brand in Recyclingmüll-Lager

Bremen-Industriehäfen (ots)

Ein Feuer in einem Mülllager eines Entsorgungsbetriebes forderte am Donnerstag, 30.07.2026, die Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren und auch die Werkfeuerwehr von Arcelor Mittal. Zwischenzeitlich waren über 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die starke Rauchwolke in der Anfangsphase war fast im gesamten Stadtgebiet zu sehen.

Wenn aus der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle in der Innenstadt eine Rauchsäule weit im Bremer Westen erkennbar ist, dann droht schon ein außergewöhnliches Brandereignis. Zeitgleich meldete die Werkfeuerwehr des Stahlwerks einen Brand in der Nähe des Betriebsgeländes. Umgehend wurde ein Großaufgebot zum Einsatzort im Bereich Industriehäfen alarmiert.

Vor Ort hatte die Werkfeuerwehr das Feuer bereits lokalisiert. Es handelte sich um ein Lager eines nebenliegenden Entsorgungsbetriebes, wo auf freier Fläche in einer sogenannten Bunkeranlage eine große Menge geschredderter Recyclingmüll in Brand geraten war.

Mit Löschmaßnahmen aus mehreren Rohren sorgte die Feuerwehr dafür, dass es zu keiner weiteren, offensichtlichen Brandausbreitung kam. Im Einsatz waren hier auch mehrere Drehleitern und Wasserwerfer. Parallel stellten sie die Wasserversorgung für die Einsatzstelle sicher. Die Maßnahmen der Brandbekämpfung wurden dann mithilfe von zwei betriebseigenen Baggern unterstützt, mit denen das Brandgut immer wieder auseinandergezogen und abgeschichtet wurde. Über 80 Einsatzkräfte waren zu dieser Zeit vor Ort. Als die ersten Löscherfolge erkennbar waren, konnten einige Einheiten aus dem Einsatz ausgelöst werden.

Gegen 19:40 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und schon zirka eine später Stunde meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Die Logistikmaßnahmen dauerten noch eine Zeit an.

Im Einsatz waren neben der Werkfeuerwehr von Arcelor Mittal unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 7, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Burgdamm, -Blockland, -Neustadt, -Schönebeck (plus Wasserfördersystem) und -Seehausen (mit Löschunterstützungsfahrzeug) sowie die Facheinheiten Informations- und Kommunikationstechnik und Verpflegung der Freiwilligen Feuerwehren, weitere Kräfte der Wachen 1, 2, 4 und 5 mit Sonderfahrzeugen und Führungsdienste.

Zwischenzeitlich übernahm die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Grambkermoor die Einsatzbereitschaft für den Bereich vom eigenen Standort wahr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421/361 11333
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

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