Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zwei Brände zerstören Wohngebäude, eine Person lebensgefährlich verletzt

Bremen (ots)

Ende der letzten Woche kam es zu zwei Bränden in einem großen Mehrfamilienhaus im Ortsteil Farge. Bei dem vorangegangen Zimmerbrand am Donnerstagabend, 16.07.2026, wurde eine Person lebensgefährlich verletzt. In der Nacht zum Samstag, 18.07.2026, brannte der Dachstuhl auf einer Gebäudeseite fast komplett ab.

Der erste Brand ereignete sich am Abend des 16.07., um kurz vor 22 Uhr. Als die ersten Kräfte der Feuerwehr am gemeldeten Einsatzort eintrafen, drang Rauch aus einer Dachgeschosswohnung. Es wurde eine Person vermisst. Mehrere Atemschutztrupps gingen zur Menschenrettung in das Gebäude vor. Sie fanden eine leblose Person in der Brandwohnung, retteten sie ins Freie. Der Rettungsdienst transportierte die lebensgefährlich verletzte Person in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Stand (20.07.) ist der Zustand der Person stabil.

Das Feuer bekamen die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle, meldeten "Feuer aus" bereits nach einer Stunde. Kurz nach Mitternacht war der Einsatz beendet.

27 Stunden später, in der Nacht zum Samstag, musste dann erneut ein Großaufgebot von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr zu dem Brandobjekt ausrücken. Vor Ort stand der Dachstuhl des Wohngebäudes lichterloh in Flammen. Parallel leiteten die Einsatzkräfte die Brandbekämpfung über eine Drehleiter ein, Atemschutztrupps kontrollierten das Gebäude von innen und verstärkten dann die Löschmaßnahmen. Während des Einsatzes kam es zu einem Teileinsturz von Gebäudeteilen, dabei erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen. Er wurde durch First Responder vor Ort versorgt.

Gegen 6:30 Uhr war der Einsatz zunächst beendet. Am Vormittag erfolgte noch eine Kontrolle, bei der jedoch keine Glutnester mehr entdeckt wurden. Das Wohnhaus ist nach den Brandereignissen unbewohnbar.

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