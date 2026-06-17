Feuerwehr Bremen

FW-HB: Wohnung in Flammen: fünf Personen gerettet

Bremen (ots)

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Huchting rettete die Feuerwehr fünf Personen aus dem Gebäude. Die Bewohnenden erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert werden. Der Einsatz ereignete sich am frühen Mittwochmorgen, den 17.06.2026.

Gegen 3:15 Uhr lief der Einsatz im Ortsteil Kirchhuchting an. Eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftsgebäudes brannte lichterloh. Als die ersten Einheiten der Feuerwehr vor Ort eintrafen, gingen direkt Atemschutztrupps zur Menschenrettung in das Brandobjekt vor. Parallel wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Die Kräfte retteten zwei Personen aus dem Gebäude. Drei weitere Bewohnende konnten in den Dachbereich flüchten und befanden sich dort zunächst in Sicherheit. Sie wurden im weiteren Einsatzverlauf gerettet.

Alle fünf Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und kamen in Krankenhäuser. Für die Patientenversorgung war ein Großaufgebot des Stadtbremischen Rettungsdienst vor Ort.

Die Feuerwehr-Kräfte bekämpften den Brand im Innenangriff und über die Drehleiter von außen. Da die Flammen teilweise in das Dach gelaufen waren, mussten die Atemschutztrupps Teile des Daches im rückwärtigen Bereich aufnehmen, um gezielte Löschmaßnahmen durchzuführen. Erst gegen 5:25 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus".

Im Einsatz waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Huchting und -Neustadt sowie Führungs- und Logistikkomponenten.

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