PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Rettung aus See: Teenager in Eis eingebrochen

Bremen (ots)

Im Oslebshauser Park brach ein Jugendlicher durch die dünne Eisdecke und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet werden. Der Einsatz ereignete sich am Freitagmittag, 16.01.2026, gegen 12:30 Uhr.

Kräfte der Polizei Bremen und des Rettungsdienstes waren zuerst an dem kleinen See ein. Sie konnten den Teenager zunächst mit einer Leine sichern. Als die Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5 vor Ort eintraf, ging eine Einsatzkraft in einem Spezialanzug ins Wasser.

Mithilfe von Leinen und einer Leiter konnte der junge Mann gerettet werden. Er war stark unterkühlt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung umgehend in ein Krankenhaus.

.................................

Erneut die deutliche Warnung: Jedes kleine Experiment, ob die Eisflächen auf den Gewässern (noch) halten, ist lebensgefährlich!

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 10:39

    FW-HB: Feuerwehr-Ausbildungsstaffel geht an den Start

    Bremen (ots) - Nach einem Probelauf führt die Feuerwehr Bremen nun das Konzept "Ausbildungsstaffel" ein. Heißt konkret: Berufsfeuerwehr-Auszubildende aus einem aktuellen Lehrgang besetzen für zirka acht Wochen im 24-Stunden-Dienst ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. Sie trainieren also bereits den Einsatzdienst, ohne jedoch als schutzzielrelevante Einheit gewertet zu ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 06:30

    FW-HB: Hund aus Werdersee gerettet

    Bremen (ots) - Die Facheinheit Wasserrettung der Feuerwehr Bremen hat am Mittwochnachmittag, 07.01.2026, mit Unterstützung der Kolleg:innen der Polizei Bremen einen Hund aus dem Werdersee gerettet. Das stark unterkühlte Tier wurde direkt in eine Tierklinik gebracht, konnte diese aber mittlerweile schon verlassen. Der Hund war gegen 15 Uhr zwischen Roland Klinik und Deichschart auf dem nur teilweise zugefrorenen Werdersee ins Wasser geraten und konnte sich nicht mehr ans ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren