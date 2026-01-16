Feuerwehr Bremen

FW-HB: Rettung aus See: Teenager in Eis eingebrochen

Bremen (ots)

Im Oslebshauser Park brach ein Jugendlicher durch die dünne Eisdecke und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Wasser gerettet werden. Der Einsatz ereignete sich am Freitagmittag, 16.01.2026, gegen 12:30 Uhr.

Kräfte der Polizei Bremen und des Rettungsdienstes waren zuerst an dem kleinen See ein. Sie konnten den Teenager zunächst mit einer Leine sichern. Als die Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5 vor Ort eintraf, ging eine Einsatzkraft in einem Spezialanzug ins Wasser.

Mithilfe von Leinen und einer Leiter konnte der junge Mann gerettet werden. Er war stark unterkühlt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung umgehend in ein Krankenhaus.

Erneut die deutliche Warnung: Jedes kleine Experiment, ob die Eisflächen auf den Gewässern (noch) halten, ist lebensgefährlich!

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell