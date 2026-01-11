PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuerwehr-Ausbildungsstaffel geht an den Start

Bremen (ots)

Nach einem Probelauf führt die Feuerwehr Bremen nun das Konzept "Ausbildungsstaffel" ein. Heißt konkret: Berufsfeuerwehr-Auszubildende aus einem aktuellen Lehrgang besetzen für zirka acht Wochen im 24-Stunden-Dienst ein Hilfeleistungslöschfahrzeug. Sie trainieren also bereits den Einsatzdienst, ohne jedoch als schutzzielrelevante Einheit gewertet zu werden.

Dieses zusätzliche Einsatzdienstpraktikum dient zur Verbesserung der Ausbildungsqualität innerhalb der Laufbahnausbildung für kommende Brandmeister:innen. Bei der Ausbildungsstaffel (AuSta) handelt es sich um ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) der Feuerwehrschule, bei dem alle Funktionen, außer die der Einheitsführung, von Auszubildenden gestellt werden: zum Beispiel Maschinist:innen (Fahrer:innen) und Atemschutztrupps. Die Staffel ist im 24-Stunden-Dienst organisiert, tagsüber an der Feuerwehrschule und nachts an der Feuer- und Rettungswache 7 (am Hochschulring).

Die Kolleg:innen der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle alarmieren die "AuSta" zu kleineren Einsätzen als autarke Einheit und bei größeren Lagen zusätzlich zu den regulären Kräften des Einsatzdienstes von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. So fungiert die "AuSta" quasi als Bonus-Einheit. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Feuerwehr-Ausbildung gibt es natürlich auch klare Einsatzgrenzen.

Während der 24-Stunden-Dienste hospitieren einzelne Auszubildende für einige Stunden in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, um die Bereiche der Notrufannahme und der Koordination der Einsatzmittel von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dieser Perspektive kennenzulernen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421 3030 0
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

