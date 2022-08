FW-HB: Frauen-Fußballteam von Werder trainiert bei der Feuerwehr

Bremen-Steintor (ots) - Am Sonntagmittag, 31.07.2022, sorgte ein Brand in einem Restaurant direkt an der Kreuzung Sielwall/Vor dem Steintor für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Das Feuer war in der Küche ausgebrochen und hatte sich über die Abluftanlage ausgebreitet. Fast fünf Stunden zogen sich die Löscharbeiten hin. Glück im Unglück: Es gab keine Verletzten. Um kurz vor 12.30 Uhr brach das Feuer in der Küche ...

