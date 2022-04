Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Recyclingbetrieb

Bremen-Industriehäfen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 13.04.2022, musste die Feuerwehr zwei Brände in einem Recyclingbetrieb im Industriehafen löschen. Es brannte im Bereich eines Förderbandes einer Sortieranlage. Rund 35 Kräfte waren im Einsatz.

Gegen 0:50 Uhr löste die Brandmeldeanlage des Recyclingbetriebes erstmals aus. Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5 und der Einsatzleitdienst rückten an. Vor Ort entdeckten sie ein Feuer in einer Sortieranlage. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor. Binnen weniger Minuten war das Feuer unter Kontrolle und gegen 1:35 Uhr meldete der Einsatzleiter Feuer aus. Die Kräfte kontrollierten den betroffenen Bereich umfassend und rückten wieder ein.

Um zirka 2:15 Uhr lief die Brandmeldeanlage erneut auf. Die angerückten Kräfte der Feuer- und Rettungswache 5 bemerkten beim Eintreffen am Einsatzort ein Feuer an einem Förderband im Innen- und Außenbereich der Sortieranlage und forderten weitere Einheiten nach. So wurden der Einsatzleitdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren (FF) Bremen-Grambkermoor, -Lesumbrok und -Burgdamm alarmiert.

Mit zwei Rohren im Innenangriff und einem Rohr über eine Drehleiter von außen bekämpften die Einheiten das Feuer. Um 3:11 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Mehrere Atemschutztrupps führten im Wechsel die Löschmaßnahmen fort. Um 4:16 Uhr kam die Rückmeldung "Feuer aus".

An den Löscheinsatz schlossen sich umfangreiche Maßnahmen der Atemschutz- und Schlauchlogistik sowie in der Einsatzstellenhygiene an.

Zwischenzeitlich besetzte die FF Burgdamm die verwaiste Wache 5, um den Grundschutz in dem Ausrückbereich zu sichern.

