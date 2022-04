Feuerwehr Bremen

FW-HB: Parzellenbrände in Oberneuland und Kattenturm fordern die Feuerwehr

Bremen (ots)

Zwei Parzellenbrände musste die Feuerwehr Bremen am Dienstag, 12.04.2022, löschen. Zunächst brannte am frühen Morgen ein Schuppen in Kattenturm. Am Vormittag stand eine Laube in Oberneuland in Flammen.

Gegen 5 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen ein Brand nahe der Kreuzung Arsterdamm/Habenhauser Brückenstraße gemeldet. Einheiten der Feuer- und Rettungswache 4 rückten zur Einsatzstelle aus. Vor Ort brannte eine zirka 2x5 Meter große, unbewohnte Hütte in voller Ausdehnung. Die Kräfte bekamen das Feuer relativ schnell unter Kontrolle.

Zur Einsatzstelle wurden Gerätewagen für die Atemschutz-Logistik und den Tausch von Schutzausrüstung nachgefordert. Bis zirka 6:30 Uhr zogen sich die Nachlöscharbeiten hin.

Am Vormittag, gegen 9:30 Uhr, ging dann ein Notruf zu einem Feuer am Hodenberger Deich in Oberneuland in der Leitstelle ein. Zunächst rückten Einheiten der Feuer- und Rettungswache 2 sowie ein Tanklöschfahrzeug der Wache 4 aus. Am Einsatzort stand eine zirka 5x7 Meter große Laube lichterloh in Flammen, es sollten sich Gasflaschen und Benzinkanister in dem Gebäude befinden. So wurden direkt die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Oberneuland, Kräfte der Wache 3 sowie die Gerätewagen für Atemschutz-Logistik und Einsatzstellenhygiene nachalarmiert.

Zwei Trupps unter Atemschutz richteten unmittelbar eine Riegelstellung ein, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Durch die Löschmaßnahmen war der Brand gegen 10:15 Uhr unter Kontrolle. Anschließend erfolgten umfassende Nachlöscharbeiten, die bis zum Mittag andauerten.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell