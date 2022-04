FW-HB: Seecontainer abgestürzt: 49-Jähriger kommt ums Leben

Bremen (ots) - Am Dienstagmittag, 05.04.2022, waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zeitgleich an zwei Unfallstellen gefordert. Im Bereich des Industriehafens wurde eine Person bei einem Lkw-Unfall verletzt. In der Nähe vom Hauptbahnhof kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Bus. Hier verletzten sich zwei Personen so, dass sie in Krankenhäuser transportiert werden mussten. Um 12:35 Uhr ...

mehr