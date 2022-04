Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zwei Unfälle sorgen parallel für größere Einsätze

Bremen (ots)

Am Dienstagmittag, 05.04.2022, waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zeitgleich an zwei Unfallstellen gefordert. Im Bereich des Industriehafens wurde eine Person bei einem Lkw-Unfall verletzt. In der Nähe vom Hauptbahnhof kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Bus. Hier verletzten sich zwei Personen so, dass sie in Krankenhäuser transportiert werden mussten.

Um 12:35 Uhr begann der Einsatz im Bereich des Industriehafens, nach einem Unfall zwischen zwei Lkw. Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5, die Rüsteinheit der Wache 1 und Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes rückten an. Zwei Personen waren von dem Unfall betroffen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Eine Person kam letztlich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehrkräfte nahmen ausgelaufene Betriebsstoffe auf und sicherten die Einsatzstelle.

Gegen 12:45 Uhr wurden Einheiten der Feuer- und Rettungswache 1 und des stadtbremischen Rettungsdienstes sowie Führungsdienste der Feuerwehr zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Pkw am Breitenweg alarmiert. Insgesamt mussten elf Personen vom Rettungsdienst gesichtet werden, zwei Patient:innen wurden mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser transportiert.

