FW-HB: Stromausfall in Pflegewohnanlage: ehrenamtliche Fachgruppe installiert Notstromversorgung

Stromausfall in Pflegewohnanlage: ehrenamtliche Fachgruppe installiert Notstromversorgung

Bremen-Huchting (ots)

Am Donnerstagmittag, den 24.02.2022, kam es in einer Pflegeeinrichtung in Huchting zu einem kompletten Stromausfall. Die Fachgruppe Elektrische Energieversorgung der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Bremen-Strom hat mit Unterstützung der FF Huchting ein Notstromaggregat in Stellung gebracht und versorgt das Gebäude bis in die Abendstunden mit Strom.

In der Einrichtung der AWO Bremen werden 15 Bewohner:innen betreut, von denen ein Großteil pflegedürftig ist. Durch den Stromausfall konnten notwendige Instrumente für die Patient:innen-Versorgung und sämtliche elektronische Hilfsmittel nicht mehr betrieben und der Fahrstuhl nicht mehr genutzt werden. Ein Sicherheitsrisiko stellte beispielsweise auch der Ausfall der Brandmeldeanlage dar.

"Wir haben unser Stromaggregat in Stellung gebracht und eine Kabelverbindung in die Hauptverteilung eingebracht", berichtet Torben Vagt, Einheitsführer der FF Strom. "Mit einer Auslastung unseres Aggregates von zirka 50 Prozent können wir das gesamte Gebäude mit Strom versorgen." Bei dem Aggregat handelt es sich um eine mobile 60 kVA-Netzersatzanlage.

Seit Mitte des letzten Jahres nimmt die Freiwillige Feuerwehr aus dem Stadtteil Strom diese wertvolle Sonderaufgabe wahr.

Die Einsatzkräfte und Geräte bleiben vor Ort, bis die Stromversorgung für das Gebäude voraussichtlich noch am Donnerstagabend wieder hergestellt worden ist.

