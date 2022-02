Feuerwehr Bremen

FW-HB: Folgemeldung Sturmtief Zeynep

Bremen (ots)

Nachdem sich in den frühen Morgenstunden das Gesamteinsatzaufkommen zunächst beruhigt hatte, zog es mit beginnendem Tageslicht erwartungsgemäß wieder an. So waren am 19.02.2022 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr weitere 215 Unwettereinsätze von der Feuerwehr Bremen zu bewältigen. Auf den Feuer- und Rettungswachen der Berufsfeuerwehr sowie in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle konnten diese Einsätze sowie das weiterhin hohe Notrufaufkommen mit frischen Einsatzkräften und Einsatzsachbearbeitern angegangen werden. Bei den Einsatzkräften der 19 Freiwilligen Feuerwehren zeigte sich die über einen langen Zeitraum anhaltende und mit überdurchschnittlichem Engagement bewältigte Einsatzbelastung deutlich. Im Vergleich zur vergangenen Nacht waren die Sturmeinsätze des heutigen Tages insgesamt weniger umfangreich und leichter zu bewältigen. Vom Durchzug des ersten Sturmtiefs "Ylenia" am 16.02.2022 bis zum 19.02.2022 wurden von den Einsatzkräften der Feuerwehr Bremen und des THW bemerkenswerte 780 Unwettereinsätze gefahren. Davon 480 Einsätze alleine in den vergangenen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Sturmtief "Zeynep".

