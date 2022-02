Feuerwehr Bremen

FW-HB: Orkantief Ylenia wütete über Bremen - keine verletzten Personen

Bremen (ots)

Das durch den Deutschen Wetterdienst angekündigte Orkantief Ylenia zog in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar über Bremen und verursachte eine Vielzahl von Einsätzen für die Feuerwehr Bremen. Die Einsätze verteilten sich auf das gesamte Stadtgebiet. In der Zeit von 22:00 Uhr bis 11:00 Uhr kam es zu insgesamt 180 Einsätzen, bei denen Einsatzkräfte von den sechs Feuer- und Rettungswachen, von den 19 Freiwilligen Feuerwehren sowie der Feuerwehrschule zum Einsatz kamen. Das Einsatzspektrum umfasste die für Unwetterlagen üblichen Szenarien, wie abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume usw. Bei zwei Einsätzen entstand durch umgestürzte Bäume erheblicher Sachschaden an Wohngebäuden. Am Hafenkopf des Holz- und Fabrikenhafen sind zwei 20 Fuß Seecontainer in das Hafenbecken geweht. Die leeren Seecontainer sind vollständig untergegangen. Ein Bergung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell