FW-HB: Großbrand in Elektrobetrieb: 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Bremen-Woltmershausen (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 8.2.2022, kam es zu einem Großbrand in einem Elektrobetrieb in Woltmershausen. Mit einem gezielten Löschangriff konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Insgesamt waren knapp 100 Feuerwehrleute im Einsatz.

Der Notruf mit der Feuermeldung ging gegen 0:50 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Flammen seien deutlich sichtbar, berichtete der Anrufer. Noch während des Notrufdialogs trafen erste Kräfte der Polizei am Einsatzort ein und gaben ebenfalls entsprechende Rückmeldungen. Daraufhin alarmierten die Einsatzsachbearbeitenden in der Leitstelle zunächst Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 2 und 4 sowie die Freiwilligen Feuerwehren (FF) Bremen-Huchting und -Strom.

Als die ersten Kräfte der Feuerwehr eintrafen, schlugen Flammen aus einer eingeschossigen Lagerhalle. Die Einheiten nahmen die Brandbekämpfung von außen auf. Mit den nachrückenden Kräften konnten zwei Einsatzabschnitte gebildet werden, um den Löschangriff gezielt von zwei Seiten durchzuführen.

Über zwei Wenderohre von Drehleitern sowie über mehrere Rohre vom Boden aus bekämpften die Kräfte die Flammen. Für die Löschmaßnahmen war zwischenzeitlich auch die FF Bremen-Seehausen nachalarmiert worden. Gegen 2:15 Uhr hatten die Einheiten das Feuer unter Kontrolle, zirka eine Stunde später kam die Rückmeldung "Feuer aus". Eine Brandausbreitung auf weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden.

Kommunikation und Dokumentation wurden an der Einsatzstelle durch den Fernmeldedienst der Freiwilligen Feuerwehren unterstützt, für die Versorgung mit Getränken rückte die Verpflegungseinheit der FF Bremen-Neustadt an. Im Einsatz waren außerdem unter anderem Direktions- und Einsatzleitdienst, Bereichsführer FF, Fachberater Gefahrgut, Pressesprecher sowie Kräfte für Einsatzstellenhygiene und Atemschutzlogistik.

