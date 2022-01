Feuerwehr Bremen

FW-HB: "Plötzlich war das Kind da" - erneut Geburt live während des Notrufs

Bremen (ots)

Gegen 13 Uhr kam heutigen Freitag, 21.01.2022, die kleine Jannah als Hausgeburt zur Welt. Am Telefon verfolgte und begleitete eine Einsatzsachbearbeiterin der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle die Geburt live. Mutter und Kind sind wohl auf.

Um 12.53 Uhr nahm Einsatzsachbearbeiterin Janina Renner den Notruf an. Am anderen Ende eine junge Frau, die über starke Wehen klagte. Die Feuerwehrfrau befragte die werdende Mutter anhand der standardisierten Notrufabfrage gezielt und konnte somit parallel konkreten Information zur Alarmierung von Notärztin und Rettungsdienst in der Leitstelle weitergeben.

"Es ging alles super schnell. Plötzlich war das Kind da", erzählt Renner. "Das war auch für mich am Telefon eine große Erleichterung und ein echtes Glücksgefühl." Noch bevor die Rettungskräfte eintrafen, kam die kleine Jannah zur Welt. Die Mutter wurde bei der Geburt wiederum durch ihre Mutter unterstützt.

Notärztin Dr. Janna Gräwe, die heute auf dem Rettungshubschrauber Christoph 6 eingeteilt wart, wurde von der Polizei zum "Notfallort" gebracht und versorgte das kleine Mädchen und ihre Mutter.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell