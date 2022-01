Feuerwehr Bremen

FW-HB: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - 20 Bewohner:innen betreut

Bremen-Walle (ots)

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr am Donnerstagabend, 06.01.2022, zu einem Kellerbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in der Sankt-Magnus-Straße an. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte relativ schnell unter Kontrolle. Doch die Bewohner:innen konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren und mussten in einem Hotel untergebracht werden.

Gegen 18.25 Uhr begann der Einsatz mit einem Notruf. Der Anrufer berichtete von deutlich wahrnehmbarem Brandgeruch aus dem Keller des Wohnhauses, in dem rund 20 Personen gemeldet sind. Daraufhin alarmierte ein Einsatzsachbearbeiter in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle direkt Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1, 4 und 5, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Am Einsatzort hatten sich zahlreiche Bewohner:innen vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet, ein Atemschutztrupp musste noch einige Personen aus dem Wohnhaus begleiten. Dann gingen die Kräfte zur Brandbekämpfung in den Keller vor. Sie hatten das Feuer bereits nach einigen Minuten unter Kontrolle und gaben wenig später auch die Rückmeldung "Feuer aus". Der Brandrauch war teilweise bis in die Wohnräume vorgedrungen. So führten die Einsatzkräfte umfangreiche Be- und Entlüftungsmaßnahmen in dem Mehrfamilienhaus durch.

Für die Bewohner:innen wurde auf dem Wartburg Platz, unweit der Einsatzstelle, durch Betreuungskräfte der Hilfsorganisation ein Aufenthaltsbereich eingerichtet. Zum Einsatz kam unter anderem ein Bus der Flughafenfeuerwehr. Weil die Personen am Abend nicht mehr in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, wurde der Großteil von ihnen für die Nacht in einem Hotel untergebracht.

Insgesamt waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen mit über 60 Kräften und zirka 25 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell