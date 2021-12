Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zwei Verletzte nach Unfall - technische Rettung durch die Feuerwehr

Bremen-Walle (ots)

Am frühen Montagnachmittag, 20.12.2021 kam es auf der Waller Heerstraße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. In dem Pkw waren zwei weibliche Personen verletzt und eingeschlossen. Sie wurden nach der technischen Rettung durch die Feuerwehr vom Rettungsdienst in Bremer Krankenhäuser transportiert.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr in Höhe des Waller Friedhofs. Aufgrund der Erkenntnissen aus dem Notruf alarmierte der Einsatzsachbearbeiter in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Großaufgebot von Feuerwehr und stadtbremischem Rettungsdienst.

Vor Ort stellte sich die Lage für die Einsatzkräfte so dar, dass zwei Frauen (beide Anfang 50) in einem Pkw eingeklemmt waren. Eine Person war nicht ansprechbar. Für den Erstversorgung der Patientinnen verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang in den Pkw.

Um die schwerverletzte Fahrerin schnellstmöglich zu befreien, schaffte die Feuerwehr eine große Seitenöffnung. Die Frau kam nach der weiteren Versorgung im Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Für die Beifahrerin musste das Dach abgenommen werden. Während dieser Maßnahmen, betreute der Rettungsdienst die Patientin kontinuierlich. Mit einem Stabilisationssystems konnte die verletzte Frau patientenschonend aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde ebenfalls umgehend in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 5 und des stadtbremischen Rettungsdienstes, die Rüsteinheit der Berufsfeuerwehr, der Einsatzleitdienst und weitere Sonderfahrzeuge.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell