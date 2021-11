Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in einer psychiatrischen Klinik

Bremen-Vegesack (ots)

Ein Feuer in einem Patient:innen-Zimmer in einer psychiatrischen Klinik in Vegesack löste am Montagmorgen, 15.11.2021, einen Großeinsatz der Feuerwehr Bremen aus. Glücklicherweise gab es keine verletzten Personen. Den Brand hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle.

Um 6.55 Uhr lief eine Feuermeldung der Gefahrenmeldeanlage für die Einrichtung im Aumunder Heerweg in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Daraufhin alarmierte der Einsatzsachbearbeiter Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6, des stadtbremischen Rettungsdienstes sowie den Einsatzleitdienst. Die ersteingetroffenen Kräfte der Wache 6 bestätigten, dass es in einem Patient:innen-Zimmer brenne.

Während vor Ort unmittelbar ein Atemschutztrupp in's Gebäude vorging, wurden aus der Leitstelle heraus zusätzliche Kräfte alarmiert: weitere Einheiten der Wache 5, Spezialfahrzeuge der Wachen 1 und 4, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Schönebeck, der Fernmeldedienst der Freiwilligen Feuerwehr, der Direktionsdienst, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie weitere Rettungsdienstfahrzeuge.

Der Atemschutztrupp entdeckte in dem Zimmer eine noch leicht brennende Matratze, nachdem bereits eine Person den Brand vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher eindämmen konnte. Die Matratze wurde durch das Fenster aus dem Gebäude entfernt und draußen abgelöscht. Anschließend führten die Kräfte Lüftungsmaßnahmen durch. Einheiten, die sich noch auf der Anfahrt befanden, konnten abalarmiert werden.

Insgesamt vier Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet, mussten jedoch nicht in Krankenhäuser transportiert werden. Nach Gefahrstoffmessungen im Gebäude konnte die betroffene Station wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell