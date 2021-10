Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Wohnhaus: Mann schwer verletzt, drei Personen über Leitern gerettet

Bremen-Walle (ots)

Am späten Samstagabend zerstörte ein Feuer eine Wohnung in einem Reihenmittelhaus in der Wiedstraße. Bei dem Brand verletzte sich ein Bewohner schwer.

Ab 22.40 Uhr erreichte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle mehrere Notrufe zu dem Brand in Walle. Die Mitarbeitenden in der Leitstelle alarmierten zunächst die Feuer- und Rettungswachen 1 und 4, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes. Als durch weitere Notrufe deutlich wurde, dass mehrere Bewohner:innen betroffen sein könnten, alarmierte die Leitstelle zusätzlich Einheiten der Wache 5 sowie weitere Führungsdienste und Rettungsdienstkräfte.

In dem Reihenmittelhaus in der Wiedstraße brannte es in der Erdgeschosswohnung. Anwohner unterstützten den Bewohner bei der Flucht aus der Wohnung. Doch der Mann zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch in der Nacht in eine Spezialklinik nach Hamburg transportiert werden musste.

Die ersten Einsatzkräfte vor Ort retteten zwei Personen über eine Drehleiter sowie eine Person über eine tragbare Leiter aus dem Gebäude. Sie wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, mussten nicht weiter medizinisch versorgt werden.

Drei Trupps gingen unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Wohnhaus vor. Gegen 23.40 Uhr gab der Einsatzleiter "Feuer aus".

