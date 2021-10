Feuerwehr Bremen

FW-HB: Leistungsspange bestanden - 25 Jugendliche freuen sich über das höchste Abzeichen der Jugendfeuerwehr

Bremen - 25 Mädchen und Jungen aus vier Bremer Jugendfeuerwehren haben am Samstag, 16.08.2021, die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr erreicht. Die Nachwuchskräfte haben auf der Bezirkssportanlage Süd in der Neustadt in Gruppenleistung über fünf Disziplinen das bundesweit höchste Abzeichen bestanden.

Die erfolgreichen Jugendlichen kommen aus den Jugendfeuerwehren Blumenthal, Huchting, Neustadt und Seehausen. Zwei sogenannte Füller haben die Blumenthaler Gruppe unterstützt.

"Ich bin sehr stolz und beeindruckt, dass und wie diese Mädchen und Jungen für die Leistungsspange geübt und sie dann heute absolviert haben", freut sich Landesjugendfeuerwehrwart Cem Erdogdu. "Nach der langen jugendfeuerwehrlosen Zeit ist die Leistungsspange doppelt so hoch zu würdigen."

Mit Erdogdu gehörten Reiner Berlips, Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes, und Philipp Heßemer, Leiter der Feuerwehr Bremen, zu den Gratulanten.

Die bundeseinheitliche Leistungsspange besteht aus folgenden Disziplinen: Löschangriff, Staffellauf, Kugelstoßen, Schnelligkeitsübung und Fragenrunde. Angetreten wird immer in einer neunköpfigen Gruppe.

Im Löschangriff muss eine neunköpfige Gruppe eine Löschübung nach Feuerwehr-Dienstvorschrift aufbauen - von der Wasserentnahmestelle "Offenes Gewässer" bis zur Vornahme von drei Rohren.

Beim Staffellauf ist Schnelligkeit und Ausdauer gefragt. Die neun Jugendlichen verteilen sich auf die 400m-Rundlaufbahn. Der Staffelstab muss am Ende eine Strecke von 1.500 Meter zurückgelegt haben.

Richtig gefordert sind die Jugendfeuerwehrmitglieder beim Kugelstoßen, was heute im Schulsport so gut wie keine Rolle mehr spielt. Die Gruppenmitglieder müssen einzeln eine Kugel stoßen. Die Weiten werden zusammen addiert und müssen eine Mindestpunktzahl erreichen, um diese Disziplin zu bestehen.

In der Schnelligkeitsübung wird eine Leitung aus acht C-Druckschläuchen auf eine Strecke aufgebaut. Das Ganze geht erstens auf Zeit und zweitens darf in der gesamten Leitung keine Verdrehung sein.

Als letztes gibt es dann noch den Theoriepart, bei dem sich die Jugendlichen mit Fragen aus den Bereichen Allgemeinwissen, Feuerwehrorganisation, Brennen und Löschen sowie Fahrzeuge und Geräte auseinandersetzen müssen.

