Feuerwehr Bremen

FW-HB: Großeinsatz bei Unfall auf der Autobahn A 281

Bremen-Woltmershausen (ots)

Am Mittwochmorgen, 06.10.2021, kam es auf der Autobahn A 281 zwischen den Anschlussstellen Woltmershausen und Neustadt, in Fahrtrichtung Flughafen, zu einem Unfall mit mehreren Pkw und zwei Lkw. Zwei Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenhäuser transportiert werden. Auf der Ladefläche eines Lkw war durch den Unfall ein Behälter mit Gefahrgut beschädigt worden. Das hatte einen stundenlangen Einsatz der Spezialkräfte der Feuerwehr zur Folge.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.50 Uhr. Zunächst alarmierten die Mitarbeiter:innen der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Einheiten der nahegelegenen Feuer- und Rettungswache 4 und des stadtbremischen Rettungsdienstes. Diese sichteten und versorgten am Einsatzort die Patient:innen - ein Mann und eine Frau mussten letztlich in Krankenhäuser transportiert werden. Die Feuerwehrkräfte entdeckten zeitgleich, dass auf der Ladefläche eines verunfallten Lkw ein Behälter mit Bitumenerzeugnissen beschädigt war.

So forderten sie die Gefahrguteinheiten der Feuer- und Rettungswache 5 an. Mit Chemikalienschutzanzügen gingen die Kräfte vor, um das beschädigte Gebinde zu sichern. In der Folge wurden der Lkw entladen sowie die Ladefläche und weitere Packstücke dekontaminiert.

Über fünf Stunden waren rund 30 Feuerwehrleute mit Spezialfahrzeugen an der Einsatzstelle gebunden. Aufgrund der schwierigen Lage auf der Autobahn unterstützte die Polizei koordinierend das Nachrücken weiterer Einsatzmittel.

