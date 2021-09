Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in einem Reihenhaus

Bremen-Gröpelingen (ots)

In der Nacht zu Montag, 13.09.2021, brannte es in einem Reihenhaus im Ortsteil Lindenhof. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Personen in dem Gebäude. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit knapp 40 Kräften im Einsatz.

Um kurz vor 2.00 Uhr traf die Meldung in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Es war Feuerschein aus einer Wohnung erkennbar. Daraufhin alarmierten die Einsatzsachbearbeiter:innen zunächst Einheiten der Feuer- und Rettungswache 5, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Grambkermoor, den Gerätewagen Atemschutz, einen Führungsdienst und Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienst. Nach weiteren Rückmeldungen durch die Kolleg:innen der Polizei, entsendete die Leitstelle zusätzlich einzelne Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswachen 2 und 4.

Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein zweigeschossiges Reihenmittelhaus mit ausgebautem Dachgeschoss. Als die Kräfte der Wache 5 eintrafen, war Feuerschein im Gebäude deutlich erkennbar. Ein Atemschutztrupp ging direkt von der Vorderseite zur Personensuche und Brandbekämpfung in das Wohnhaus vor, ein weiterer Trupp drang von der Rückseite in das Gebäude ein. Den Brand lokalisierten die Einsatzkräfte in einem Schlafzimmer im Erdgeschoss und konnten ihn relativ schnell löschen. Die Atemschutztrupps durchsuchten das gesamte Gebäude gründlich, trafen jedoch keine Personen an.

Im Anschluss führten sie Be- und Entlüftungsmaßnahmen durch. Das Gebäude war zwischenzeitlich vollständig verraucht und ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Noch vor Ort erfolgte durch die eingesetzten Einheiten eine umfassende Einsatzhygiene. Gegen 3.00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell