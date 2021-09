Feuerwehr Bremen

FW-HB: Starkregen: Feuerwehr bewältigt zirka 50 Einsätze in Bremen

Bremen-Gröpelingen (ots)

Zu zirka 50 Einsatzstellen mussten Einheiten der Feuerwehr Bremen am Freitagvormittag, 10.09.2021, aufgrund von Starkregen ausrücken. Die betreffenden Orte konzentrierten sich auf den Stadtteil Gröpelingen, hier überwiegend auf den Ortsteil Oslebshausen.

Es galt vor allem, vollgelaufene Keller auszupumpen. Stark betroffen war insbesondere die Straße An der Finkenau.

Nach einem ersten Einsatz für die Kräfte der Feuer- und Rettungswache 5, alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle anschließend insbesondere die Freiwilligen Feuerwehren (FF).

So rückten die Ehrenamtlichen der FF Bremen-Oberneuland, -Lehesterdeich, -Arsten, -Neustadt, -Huchting, -Blockland -Burgdamm und -Schönebeck aus. "Bei solchen Lagen auf die Freiwilligen Feuerwehrleute zählen zu können, ist für den Grundschutz in der Stadt unglaublich wichtig", betont der diensthabende Direktionsdienst Michael Richartz. Im Einsatz waren an den unterschiedlichen Orten rund 50 Kräfte.

