Feuerwehr Bremen

FW-HB: Vier Verletzte bei Unfall mit Notarzteinsatzfahrzeug

Bremen-Hastedt (ots)

Am frühen Freitagnachmittag, 03.09.2021, ereignete sich auf der Kreuzung unmittelbar vor der Feuer- und Rettungswache 2 in Hastedt ein Verkehrsunfall. Ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) kollidierte während einer Alarmfahrt mit einem Pkw. Insgesamt erlitten vier Personen leichte Verletzungen und mussten für die weitere Versorgung in Krankenhäuser transportiert werden.

Gegen 14.25 Uhr kam es direkt im Kreuzungsbereich Bennigsenstraße/Stresemannstraße zu dem Unfall zwischen dem Einsatzfahrzeug und einem Mercedes Kombi. Das NEF überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Einsatzkräfte der Wache 2 wurden direkt auf den Unfall aufmerksam und eilten zur Hilfe. Sie konnten nach der Erstversorgung der Unfallbeteiligten die Rückmeldung geben, dass sich vier Personen leicht verletzt haben. Bei den Verletzten handelte es sich um die Notärztin, den Fahrer des NEF und eine Notärztin im Praktikum sowie den Fahrer des Mercedes.

Die Patient:innen wurden zur weiteren Versorgung in vier unterschiedliche Krankenhäuser transportiert. Zum Einsatz kamen neben den Einheiten der Wache 2 ein Großaufgebot des stadtbremischen Rettungsdienstes, eine Leitende Notärztin, der Direktionsdienst sowie der Gerätewagen Umweltschutz der Feuerwehr Bremen.

Nach einer ersten Einschätzung muss bei beiden Unfallfahrzeugen von einem Totalschaden ausgegangen werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell