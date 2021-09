Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Reihenmittelhaus: starke Rauchausbreitung

Bremen-Hastedt (ots)

Ab 16:08 Uhr gingen mehrere Notrufe zu einem Feuer in der Osnabrücker Straße im Ortsteil Hastedt in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert.

Die Einheiten der Feuer- und Rettungswache 4 trafen als erste am Einsatzort ein. Zu dem Zeitpunkt drang dichter Rauch aus einem Fenster im ersten Obergeschoss eines Reihenmittelhauses (zweigeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss). Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. So gingen direkt Atemschutztrupps zur Brandbekämpfung in das Wohnhaus vor. Sie lokalisierten das Feuer in einem Kellerraum. Dort stand Kücheneinrichtung in Brand.

Das eigentliche Feuer hatten die Kräfte relativ schnell unter Kontrolle. Doch der Brand hatte sich in eine Zwischendecke ausgebreitet. So mussten abwechselnd mehrere Trupps unter Atemschutz vorgehen, um das Feuer endgültig zu löschen. Um 17:44 Uhr gab der Einsatzleiter "Feuer aus".

Vor Ort waren Einheiten der Wachen 1 und 4, Sonderfahrzeuge sowie Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes. Zwischenzeitlich befanden sich auch die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Arsten und Kräfte der Wache 5 auf der Anfahrt, konnten diese jedoch nach der ersten Rückmeldung abbrechen.

