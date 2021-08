Feuerwehr Bremen

FW-HB: Appell zum "Rauchmeldertag": Kontrollieren und tauschen Sie Ihre Geräte!

Der Freitag, der 13.08.2021, gilt als bundesweiter "Rauchmeldertag". Diesmal steht die Aktion unter dem Motto "Nur funktionierende Rauchmelder retten Leben!", verbunden mit der Empfehlung, Rauchwarnmelder entsprechend der Herstellervorgaben regelmäßig zu prüfen und nach dem empfohlenen Zeitraum auszutauschen.

Doch nicht nur die Einhaltung dieser Prüfungs- und Austauschintervalle ist wichtig. Genauso müssen defekte Rauchwarnmelder den Wohnungseigentümer:innen umgehend gemeldet beziehungsweise getauscht werden. Für die Installation und die regelmäßige Wartung sind zwar die Eigentümer:innen verantwortlich, die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt jedoch in der Regel den Bewohner:innen einer Wohneinheit.

Zum Hintergrund:

Seit dem 31.12.2015 besteht in Bremen die generelle Rauchwarnmelderpflicht. So müssen Rauchwarnmelder in Schlafräumen und Kinderzimmern vorhanden und betriebsbereit sein. Dies gilt ebenso für alle Flure, über die Rettungswege aus Aufenthaltsräumen führen. In Einfamilienhäusern mit einem offenen Treppenraum ist dieser auch ein Fluchtweg und muss mit einem Melder in jedem Stockwerk ausgestattet werden.

Rund um das Thema empfehlen wir die Informationen der Initiative "Rauchmelder retten Leben": www.rauchmelder-lebensretter.de.

