Feuerwehr Bremen

FW-HB: Wohnung in Findorff ausgebrannt

Bremen-Findorff (ots)

Flammen zerstörten am Dienstagvormittag, den 06.07.2021, eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Das Feuer hatte sich schnell auf die komplette Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebreitet. Eine Person musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden.

Gegen 9:45 Uhr gingen einige Notrufe in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Die Anwohner:innen in der Worpsweder Straße meldeten Flammen, starken Rauch und einen lauten Knall aus der Wohnung eines dreigeschossigen Wohngebäudes mit ausgebautem Dachgeschoss. Daraufhin wurden Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4, der Einsatzleitdienst und Einsatzmittel des stadtbremischen Rettungsdienstes alarmiert.

Bereits nach wenigen Minuten trafen die Kräfte ein. Für die Brandbekämpfung von außen brachten sie sofort eine Drehleiter in Stellung und nahmen ein weiteres Rohr vom Boden aus vor. Parallel bereitete sich ein Trupp unter Atemschutz vor, in das Gebäude einzudringen. Die Einsatzkräfte führten einen Mann aus einer Wohnung im Erdgeschoss aus dem Gebäude. Er musste rettungsdienstlich versorgt werden.

Für die weitere Brandbekämpfung forderte der Einsatzleiter noch zusätzliche Kräfte nach. So rückte auch die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Neustadt an und unterstützte die Berufsfeuerwehr bei den Löschmaßnahmen und der Kontrolle des Gebäudes. "Feuer aus" gab der Einsatzleiter gegen 11:15 Uhr.

Die Bewohner:innen des Wohngebäudes können bis auf Weiteres nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Zur Betreuung der betroffenen Personen wurde eine Betreuungseinheit des stadtbremischen Rettungsdienstes alarmiert.

