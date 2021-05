Feuerwehr Bremen

FW-HB: Einsatz in der Vahr: Feuer in einem Tattoostudio

Bremen-Vahr (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 19.05.2021, musste die Feuerwehr Bremen zu einem Brand in der August-Bebel-Allee ausrücken. Das Feuer wütete in einem Tattoostudio, welches in eine Ladenzeile integriert ist.

Um 4:57 Uhr meldete ein Anrufer den Brand der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle. Alarmiert wurden initial die Feuer- und Rettungswache 2, der Einsatzleitdienst, der Gerätewagen Atemschutz sowie Einsatzmittel des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Als die Kräfte der Wache 2 eintrafen, war eine starke Rauchentwicklung aus dem Studio in der eingeschossigen Geschäftszeile erkennbar. Zwei Atemschutztrupps nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf. Der Einsatzleiter bildete dafür zwei Einsatzabschnitte.

Zur weiteren Unterstützung wurden die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Oberneuland und für die Maßnahmen zur Einsatzhygiene der Gerätewagen Logistik PSA nachgefordert. Bereits parallel zur Brandbekämpfung führten die Kräfte Lüftungsmaßnahmen durch.

Gegen 5:40 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Im Anschluss belüfteten die Einheiten unter anderem noch das Nachbargeschäft. Die letzten Einsatzmittel der Feuerwehr rückten um kurz nach 7 Uhr wieder ein. Insgesamt waren rund 30 Kräfte vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell