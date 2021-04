Feuerwehr Bremen

FW-HB: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus in Osterholz-Tenever

Bremen-Osterholz (ots)

Am Mittwochnachmittag, 08.04.2021, rückten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Feuer in einem neungeschossigen Wohngebäude in der Otto-Brenner-Allee aus. Es brannte auf einem Balkon im dritten Obergeschoss.

Um 14:13 Uhr ging der Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Die Kolleg:innen alarmierten die Feuer- und Rettungswachen 2 und 3, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Osterholz, den Einsatzleitdienst, Sonderfahrzeuge sowie den stadtbremischen Rettungsdienst.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte am Einsatzort war eine starke Rauchentwicklung erkennbar. Unmittelbar gingen Trupps unter Atemschutz in das Wohngebäude vor, von außen wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Die Wohnung war dicht verraucht, weil die Fensterscheiben durch den Brand auf dem Balkon geborsten waren.

Das Feuer konnten die Einsatzkräfte letztlich schnell löschen. In der Folge führten sie umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch.

