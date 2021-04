Feuerwehr Bremen

FW-HB: Rund 100 Einsatzkräfte bei Dachstuhlbrand in Findorff

Bremen-Findorff (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 07.04.2021, kam es in der Dresdener Straße im Stadtteil Findorff zu einem Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen und des stadtbremischen Rettungsdienstes waren im Einsatz.

Gegen 23.52 Uhr ging der Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Die Meldung: Brennt Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. So alarmierten die Einsatzsachbearbeiter:innen zunächst Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 2, 4, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Blockland, des stadtbremischen Rettungsdienstes sowie den Einsatzleitdienst und den Fachberater Gefahrgut.

Am Einsatzort schlugen Flammen aus dem Dach eines dreigeschossigen Wohngebäudes mit ausgebautem Dachgeschoss. Durch die Reihenbebauung bestand die Gefahr einer Brandausbreitung auf die Nachbarhäuser. Die Einsatzkräfte gingen zur Menschenrettung ins Gebäude vor. Parallel wurden zwei Drehleitern in Stellung gebracht, um die Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Die Bewohner:innen konnten alle rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht werden. Nach den ersten Einsatzmaßnahmen wurden die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Lehesterdeich zur Unterstützung der Brandbekämpfung sowie ein Großraumrettungswagen zur Betreuung der Personen nachgefordert.

Durch die gezielte Brandbekämpfung bekamen die Kräfte das Feuer nach zirka 30 Minuten unter Kontrolle. Kurz vor 1 Uhr erfolgte die Rückmeldung: Feuer aus. Die eingesetzten Kräfte führten anschließend noch umfassende Maßnahmen der Einsatzhygiene durch. Doch nach und nach konnten die rund 100 Einsatzkräfte wieder abrücken. Am frühen Morgen fuhren die Kolleg:innen der Wache 1 die Einsatzstelle zur Nachkontrolle nochmal an.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell