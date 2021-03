Feuerwehr Bremen

FW-HB: Verkehrsunfall in der Innenstadt: Zwei Personen schwer verletzt

Bremen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 23.03.2021, kam es auf der Bürgermeister-Smidt-Straße in Höhe der Straße Am Wandrahm zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei Personen schwer verletzt.

Der Notruf ging gegen 16.20 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Aufgrund der Meldung alarmierten die Einsatzsachbearbeiter:innen das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 1 sowie Einsatzkräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Am Einsatzort mussten eine weibliche und eine männliche Person vom Rettungsdienst versorgt werden. Beide wurden in notärztlicher Begleitung in ein Bremer Krankenhaus transportiert.

