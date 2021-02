Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zimmerbrand verursacht zwei verletzte Personen

Bremen -Huchting- (ots)

(san) Am 17.02.2021 gegen 20:30 Uhr wurden in der Löwener Straße durch einen Zimmerbrand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus zwei Personen verletzt. Diese wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser transportiert.

Vier weitere Personen konnten nach Sichtung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben. Eine der betroffenen Personen wurde durch die Feuerwehr über den Treppenraum mit einer Brandfluchthaube* gerettet.

* Eine Brandfluchthaube ist ein umluftabhängiges Atemschutzgerät das zur Selbstrettung dient und gegen Brandgase wie z.B. Kohlenmonoxid (CO) wirkt. Die Feuerwehr nutzt die Brandfluchthaube zum Evakuieren und Retten von Personen aus oder durch Bereiche mit Brandgasen. *

Brennende Einrichtungsgegenstände in der betroffenen Erdgeschosswohnung waren der Anlass für den Einsatz.

Aufgrund einer Vielzahl von Anrufern in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurden die Feuerwachen 4 und 1, der Feuerwehrführungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Huchting sowie der stadtbremische Rettungsdienst alarmiert.

Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde unmittelbar die Menschenrettung und Brandbekämpfung durch mehrere Trupps unter Atemschutz eingeleitet.

Gegen 21:00 Uhr wurde durch den Einsatzleiter "Feuer aus" gemeldet. An der Einsatzstelle waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes eingesetzt.

Zur Schadenshöhe kann durch die Feuerwehr keine Angabe gemacht werden. Die Brandursachenermittlung wird im Anschluss durch die Polizei aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell