Feuerwehr Bremen

FW-HB: Technische Rettung in Blumenthal: Person eingeklemmt

Bremen (ots)

Am Blumenthal-Center kam es am Dienstagmittag, 16.02.2021, zu einem schweren Unfall zwischen einem LKW und einer weiblichen Person. Die Rettungskräfte konnten die Frau mit Spezialgerät und sehr viel Fingerspitzengefühl befreien. Der Rettungsdienst versorgte die Patientin am Einsatzort und brachte sie in ein Krankenhaus.

Um 11:51 Uhr ging der Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen ein. Ein Passant schilderte die Situation: Eine Frau sei bei einem Unfall mit einem Lkw eingeklemmt worden. Sofort wurden aus der Leitstelle heraus Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6, die Rüsteinheit von Wache 1 und mehrere Fahrzeuge des stadtbremischen Rettungsdienstes alarmiert.

Vor Ort setzten die Rettungskräfte ein Hebekissen ein, um das Fahrzeug Zentimeter für Zentimeter anzuheben. Im nächsten Schritt montierten sie den betreffenden Vorderreifen vorsichtig ab. So konnten sie die verletzte Person befreien. Nach der Erstversorgung am Unfallort kam die Frau in ein Krankenhaus.

Aktualisiert am 16.02. um 15:08 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell