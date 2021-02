Feuerwehr Bremen

FW-HB: Eisrettung: Hund in Mahndorfer See eingebrochen

Bremen (ots)

Erneut musste die Feuerwehr Bremen einen Hund aus dem Eis retten. Am frühen Mittwochmorgen, 10.02.2021, war das Tier am Mahndorfer See auf die dünne Eisfläche gelaufen und eingebrochen.

An dieser Stelle gilt nochmal der Hinweis, dass das Betreten der Eisflächen auf den Bremer Gewässern lebensgefährlich ist!

Der Notruf ging um 5:56 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen ein. Sofort alarmierten die Einsatzsachbearbeiter:innen Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 2 und 3 sowie Kräfte des stadtbremischen Rettungsdienstes.

Als erstes traf eine Rettungswagenbesatzung ein, die direkt bestätigte: Hund im Wasser, zirka sechs Meter vom Ufer entfernt.

Kurz darauf erreichten die Wasserretter der Wache 2 den Mahndorfer See und setzten den Eisretter ein, um sicher zu dem Tier zu gelangen. Sie zogen den Hund aus dem Wasser und übergaben ihn der Besitzerin.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell