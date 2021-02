Feuerwehr Bremen

FW-HB: Aktion zum europäischen Notruf-Tag: Feuerwehr Bremen live dabei beim Twittergewitter der Berufsfeuerwehren

Am 11.2. - dem europäischen Tag des Notrufs - zieht erneut ein Twittergewitter über Deutschland. Nach dem Erfolg der letzten Jahre werden auch in diesem Jahr wieder über 50 Berufsfeuerwehren deutschlandweit an diesem Tag über Einsätze, Ausbildungsmöglichkeiten, Fahrzeuge und vieles mehr live auf ihren Twitterkanälen berichten.

Die Aktion findet in dieser Form bereits zum dritten Mal statt. Zu den Themen der teilnehmenden Berufsfeuerwehren gehören unter anderem aktuelle Einsatzlagen, aber auch nützliches Wissen rund um die Themen Ausbildung, Alltag bei der Feuerwehr und deren Spezialeinheiten oder auch Tipps und Hinweise für die Bevölkerung.

Wir legen als Feuerwehr Bremen bei der Social-Media-Aktion in diesem Jahr den Fokus auf die Themen Notruf und Feuerwehr- und Rettungsleitstelle: Worauf müssen die Menschen bei einem Notruf achten? Was passiert nach oder parallel zu einem Notruf in der Leitstelle? Wie funktioniert eine Telefonreanimation? Wie werden Sprachbarrieren beim Notruf überwunden? Diese Fragen beantworten wir im Laufe des Aktionstages.

Unter den Hashtags #Bremen112 und #EinsatzfürBremen können die Twitter-User von 8 Uhr bis 20 Uhr die Einsätze und Informationen der Feuerwehr Bremen Berliner Feuerwehr online verfolgt werden (@Feuerwehr_HB oder https://twitter.com/Feuerwehr_HB).

Unter dem Hashtag #112live sind alle Tweets der teilnehmenden Berufsfeuerwehren, verstreut über das ganze Bundesgebiet, sichtbar.

Teilnehmen werden unter anderem die großen Berufsfeuerwehren aus Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt am Main. Aber mittlerweile begleiten viele Feuerwehren aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands den Aktionstag und interagieren auch untereinander.

Die Feuerwehr Bremen setzt sich aus den rund 675 Mitarbeitenden der Berufsfeuerwehr und den über 600 Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehren zusammen. Aktuell verfügt die BF über sechs Feuer- und Rettungswachen - ein neuer, siebter Standort befindet sich im Bau. 19 Freiwillige Feuerwehren sind über das Stadtgebiet verteilt.

