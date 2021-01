Feuerwehr Bremen

FW-HB: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 16. Januar 2021 "Dachstuhlbrand! Eine Person verstorben"

Bremen (ots)

(ric)Im Nachgang zum Brandeinsatz in der Wecholder Straße in Bremen-Kattenesch am heutigen Sonnabendmorgen, wurde festgestellt, dass es rund zwei Stunden vor Beginn des Einsatzes bereits um 06:30 Uhr einen ersten Anruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen gab. Ein Anrufer meldete Brandgeruch im Ortsteil Bremen-Kattenesch. Die Ursache des Brandgeruchs und ein Schadensort konnten nicht identifiziert werden, sodass ein Einsatz der Feuerwehr Bremen nicht erfolgte. Die Kriminalpolizei wird diesen Umstand im Rahmen ihrer Ermittlungen mit berücksichtigen.

