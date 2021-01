Feuerwehr Bremen

FW-HB: Dachstuhlbrand! Eine Person verstorben.

Bremen Kattenesch (ots)

(bil) Am 16.01.2021 um 08.22 Uhr erreichte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Notruf aus dem Bremer Stadtteil Kattenesch. In der Wecholder Straße, so beschrieb der Anrufende, ist eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eine Reihenmittelhauses zu erkennen. Umgehend wurden Kräfte der Feuerwache 4, der Feuerwache 2, die Freiwillige Feuerwehr Arsten, der stadtbremische Rettungsdienst, sowie der Führungsdienst alarmiert.

Schon auf Anfahrt meldete das eingesetzte Notarzteinsatzfahrzeug eine starke Rauchentwicklung aus Richtung des gemeldeten Bereiches. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend die Menschenrettung und Brandbekämpfung mit zwei Trupps unter schwerem Atemschutz und 1 C-Rohr eingeleitet.

Eine Person wurde aus dem Dachgeschoss gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Person feststellen.

Um 09.10 Uhr war das Feuer in der Gewalt und um 10:08 Uhr gelöscht. Vor Ort waren insgesamt 21 Fahrzeuge mit 52 Einsatzkräften.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Die Schadenhöhe konnte vom Einsatzleiter nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell