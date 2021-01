Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer im Dachgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses

Bremen - HohwegBremen - Hohweg (ots)

(Bar) Um 21:20 Uhr meldete ein Anrufer in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, dass es beim Entfachen eines Kaminfeuers zu einer Verpuffung gekommen sei und es in einer angrenzenden Hohlwand brennt. Er selbst habe die Wohnung bereits verlassen. Es handelt sich um ein dreigeschossiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit Flachdach in der Bayernstraße im Ortsteil Hohweg. Die Brandwohnung befindet sich im Dachgeschoss. Der einsatzführende Disponent alarmierte Kräfte der Feuerwachen 1, 4 und 5, die Freiwillige Feuerwehr Bremen Blockland, den Einsatzleitdienst sowie den Rettungsdienst. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache 1 bestätigten die Meldung und führten unverzüglich die Brandbekämpfung mit einem Trupp unter Atemschutz mit C-Rohr über den Treppenraum in das Dachgeschoss und einem weiteren Trupp unter Atemschutz mit C-Rohr über eine Drehleiter im Dachbereich durch. Zur Sicherung der vorgehenden Trupps wurde ein Sicherheitstrupp vor dem Gebäude in Bereitstellung eingesetzt. # Sicherheitstrupp Die vorrangige Aufgabe eines Sicherheitstrupps ist es, bei einem Atemschutznotfall die Kollegen aufzufinden, sich einen Überblick über den gesundheitlichen Zustand zu verschaffen, die Atemluftversorgung zu sichern und eine schnellstmögliche Rettung durchzuführen. # Um 22:30 Uhr wurde vom Einsatzleiter Feuer in der Gewalt gemeldet. Eingesetzt wurden - 19 Fahrzeuge - 52 Einsatzkräfte Der Einsatzleiter schätzt die Schadenshöhe auf 10.000-15.000 Euro. Zurzeit werden noch Nachlösch- und Ausräumungsarbeiten durchgeführt.

