Feuerwehr Bremen

FW-HB: FW-HB: Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus - Hund konnte unverletzt gerettet werden

Bremen OslebshausenBremen Oslebshausen (ots)

(Schei/Bar) Am 07.01.2021 um 15:52 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Zimmerbrand in einem mehrgeschossigen Wohngebäude in der Oslebshauser Heerstraße im Stadtteil Oslebshausen gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwache 1 und 5 sowie die Freiwillige Feuerwehr aus Burgdamm rückten sofort zur Einsatzstelle aus. Bereits auf der Anfahrt meldete der Zugführer der Feuerwache 5 die Lage auf Sicht mit einer starken Rauchentwicklung und Flammenschein. Nach dem Eintreffen konnte in der Dachgeschosswohnung das Feuer lokalisiert und ein Trupp unter Atemschutz im Innenangriff mit einem C-Rohr eingesetzt werden. Für eine mögliche Menschenrettung und zur Absicherung der Einsatzkräfte wurden zwei Drehleitern für die Anleiterbereitschaft in Stellung gebracht. Im Anschluss setzte der Einsatzleiter die Drehleitern für einen Löscheinsatz mittels Wenderohr ein. Aus dem Brandobjekt und dem direkten angrenzenden Gebäude evakuierte die Feuerwehr zehn Personen und verbrachte sie zunächst in einem Bus der BSAG. Im Laufe des Einsatzes wurde auf Bitten der Polizei der Großraumrettungswagen von der Feuerwache 5 nachgefordert. Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte so für die evakuierten Personen gesorgt werden. ### Ein Großraumrettungswagen (GRTW) bietet Platz für medizinische Beladung und kann verletzte Personen sowohl sitzend als auch liegend transportieren. Als Teil des Bremer MANV Konzeptes dient der GRTW als Rettungsdienstvorhalte bei einer Einsatzlage bei einem Massenanfall von Verletzten (MANV). Als eine Initialkomponente kann der GRTW eine Patientenversorgungsstelle errichten. ### Glücklicherweise musste keine Person vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden. Bei der Polizei meldete sich ein Bewohner des Hauses und berichtete von seinem vermissten Hund. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Hund ausfindig machen und ihn unverletzt dem Halter übergeben. Um 18:09 Uhr wurde vom Einsatzleiter Feuer aus gemeldet. Laut Schätzung des Einsatzleiters beläuft sich der Gebäudeschaden auf ungefähr 100.000 Euro, die betroffene Wohnung ist unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

