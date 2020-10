Feuerwehr Bremen

FW-HB: Küchenbrand

Bremen -Altstadt- (ots)

(weg) Am 11.10.2020 um 08:48Uhr wurde der Feuerwehr Bremen ein Küchenbrand in der Doventorstraße gemeldet. Nachdem die Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 und 4 sowie des stadtbremischen Rettungsdienstes alarmiert wurden, ergab sich an der Einsatzstelle folgendes Lagebild: Es handelte sich um ein dreigeschossiges Wohngebäude und Rauch drang aus einem Fenster des ersten Obergeschosses. Die Bewohner hatten vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits die Wohnungen verlassen. Aus diesem Grund konnten sich die Einsatzkräfte schnell auf die Brandbekämpfung konzentrieren. Nachdem zwei Atemschutztrupps mit Strahlrohren eingesetzt wurden, konnte die Meldung "Feuer aus" bereits 30min nach dem Meldungseingang gegeben werden. Es brannten Einrichtungsgegenstände in einer Küche.

Insgesamt wurden 3 Personen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation in zwei Bremer Krankenhäuser gebracht.

22 Einsatzkräfte mit 8 Fahrzeugen waren im Einsatz.

Über die Schadenshöhe sowie der Brandursache kann keine Aussage getroffen werden.

