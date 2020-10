Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zimmerbrand; zwei Verletzte, ein Brandtoter

Bremen -Schwachhausen- (ots)

(weg) Am 09.10.2020 um ca. 23:10Uhr kam es in einem viergeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude zu einem ausgedehnten Feuer. Bei dem Brand wurden zwei Personen zum Teil schwer verletzt und eine Person konnte trotz eingeleiteter Reanimation nicht gerettet werden und verstarb an der Einsatzstelle.

Aufgrund mehrerer Anrufer, die ein Feuer in der Bismarckstraße schilderten, wurden die Feuerwachen 2 und 1, der Feuerwehrführungsdienst, die Freiwillige Feuerwehr Arsten sowie der Rettungsdienst alarmiert.

Beim Eintreffen drang dichter schwarzer Brandrauch aus den Fenstern und Türen des Wohn- und Geschäftsgebäudes. Da sich noch Personen in dem Gebäude befinden sollten, wurden initial bereits vier Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung eingesetzt. Parallel wurden die Menschenrettung über die Drehleiter eingeleitet wodurch umgehend zwei Personen über diese aus dem dritten Obergeschoss "abgerettet" werden konnten. Eine weitere männliche Person wurde im Verlauf des Einsatzes ebenfalls über die Drehleiter dem Rettungsdienst zugeführt.

Insgesamt wurden 17 Personen vom Leitenden Notarzt gesichtet. 14 Personen davon waren wohlauf und konnten an der Einsatzstelle verbleiben und zwei Personen kamen mit dem Rettungswagen mit schweren Rauchgasintoxikationen in Bremer Krankenhäuser. Eine Person verstarb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen vor Ort. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass sich keine Bewohner mehr im Gebäude befanden, wurde die Brandbekämpfung durch einen Trupp unter Atemschutz eingeleitet. Die Meldung "Feuer aus" wurde um 00:25Uhr durch den Einsatzleiter gegeben. Das Gebäude wurde anschließend durch maschinelle Lüfter, die von der Feuerwehr mitgeführt werden, entraucht. Das Gebäude konnte nicht mehr bewohnt werden weshalb die Bewohner bei Verwandten untergekommen sind.

Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Aussagen zur Brandursache und Schadenshöhe können nicht gegeben werden.

