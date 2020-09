Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer in Klinikgebäude der Forensik

Bremen (ots)

(gjan)Am 18.09.2020 um 20:32 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle über die Brandmeldeanlage ein Feueralarm in einem Nebengebäude auf dem Gelände des Klinikums Bremen-Ost gemeldet. Aufgrund der Auslösung der Brandmeldeanlage und zeitgleicher Anrufe des Klinikpersonals wurden der Direktionsdienst, der Einsatzleitdienst, Kräfte der Feuerwachen 1, 2 , 3 , 4 und 5 sowie die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Osterholz ,der Leitende Notarzt und der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannten aus noch ungeklärter Ursache Kleidungsgegenstände in einem Unterbringungsraum im Erdgeschoß der dortigen Forensik. Das Feuer wurde von zwei Trupps unter Atemschutz mit einem C-Rohr bekämpft und gelöscht. Durch Brandrauchinhalation wurden drei Patienten leicht verletzt, ein Patient musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik transportiert werden. Bereits um 21:05 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer aus" gemeldet werden. Insgesamt waren 66 Einsatzkräfte mit 29 Fahrzeugen vor Ort, z.Zt. werden noch Aufräumarbeiten und Lüftungsmaßnahmen des betroffen Bereiches durchgeführt.

