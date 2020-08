Feuerwehr Bremen

FW-HB: Brand im Technikraum eines Aufzugs

Bremen-Ostertor (ots)

In der Rembertistraße kam es am 9.8.2020 gegen Mittag aus ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Technikraum des sechsgeschossigen Wohngebäudes. Anrufer meldeten verrauchte Treppenräume im 5. und 6. Geschoss.

Der Brand wurde durch Trupps unter Atemschutz schnell gelöscht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Aufwendig war in der Folge die Entrauchung des Gebäudes: Während der Treppenraum mit herkömmlichen Hochleistungslüftern der Feuerwehr entraucht wurde, musste zur Belüftung von sogenannten 'gefangenen Räumen' Spezialgerät von der Feuerwache 5 eingesetzt werden. Damit wurde über lange Schläuche mit großem Durchmesser Luft in diese Räume geblasen und diese so mit Frischluft versorgt und entraucht. Der 'herausgeblasene' Rauch wird dann von den übrigen Lüftern über Fenster abtransportiert.

---------- 'Gefangene Räume' sind Räume die nur einen Zugang haben und über keinerlei weitere (Lüftungs-)Öffnungen verfügen. Es handelt sich hierbei häufig um kleine Räume wie z. B. Technik- oder Putzmittelräume usw.) ----------

Die Feuerwehr war mit ca. 20 Einsatzkräften der Feuerwachen 1 und 2 im Einsatz. Rettungsdienst und Polizei sicherten die Einsatzstelle in ihren Zuständigkeitsbereichen. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Polizei übernommen. Die Schadenshöhe kann nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen

Pressestelle

Andreas Desczka

Telefon: 0421 3030 0

E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de

Internet: https://www.feuerwehr-bremen.org

Twitter: https://twitter.com/FeuerwehrHB

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell