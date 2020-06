Feuerwehr Bremen

FW-HB: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus - keine verletzten Personen

Bremen (ots)

(aum/bil) Am 07.06.2020 um 19:37 Uhr wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Gustavstraße in Bremen-Westend gemeldet.

Aufgrund der Meldung wurden der Einsatzleitdienst, Kräfte der Feuerwachen 1 und 4 sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort stellte sich heraus, dass es im Erdgeschoss des zweigeschossigen Wohngebäudes brannte. Eine Person aus der Brandwohnung hatte sich selbständig aus dieser retten können und wurde zusammen mit zwei weiteren Bewohnern des Hauses zur vorsorglichen Untersuchung an den Rettungsdienst übergeben. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die Brandbekämpfung wurde durch einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr durchgeführt und zeigte schnell Wirkung, so dass bereits um 20:03 Uhr vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt." und um 20:21 Uhr "Feuer aus." gemeldet werden konnte. Parallel zu den Löscharbeiten wurden Lüftungsmaßnahmen durchgeführt, um das gesamte Gebäude rauchfrei zu bekommen.

Insgesamt waren 24 Einsatzkräfte mit 10 Fahrzeugen an dem Einsatz beteiligt. Die Brandursachenermittlung wird durch die Polizei aufgenommen.

