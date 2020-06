Feuerwehr Bremen

FW-HB: Gebäude in Vollbrand

Bremen -Walle- (ots)

(weg) Am 05.06.2020 kam es am frühen Morgen (ca. 05:30Uhr) zu einem Feuer in der Leutweinstraße in Bremen Walle. Das Gebäude brannte in voller Ausdehnung. Sechs Personen konnten das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Aufgrund mehrerer Anrufe wurden die Einsatzkräfte der der Feuerwachen 1, 4 und 5, die Freiwillige Feuerwehr Neustadt, der Rettungsdienst sowie die Führungsdienste der BF Bremen zur Einsatzstelle alarmiert. Es brannte ein eingeschossiges Gebäude mit den Abmaßen von 5m x 20m in voller Ausdehnung. Da sich keine Personen mehr im Gebäude befanden, konnte sich die Einsatzleitung auf die Brandbekämpfung und die Riegelstellung* konzentrieren.

*Eine Riegelstellung wird von der Feuerwehr aufgebaut um benachbarte Gebäude oder Bereiche vor dem Übergreifen vom Feuer zu schützen.

Es wurden sechs Trupps unter Atemschutz mit Strahlrohren zur Innen- und Außenbrandbekämpfung eingesetzt, außerdem musste die Dachhaut mit einer Rettungssäge* geöffnet werden um an versteckte und unzugängliche Brandherde zu gelangen. Weitere Einsatzkräfte sicherten angrenzende Gebäude mit einer Riegelstellung.

*Eine Rettungssäge ist eine Motorkettensäge mit einem Schnitttiefenbegrenzer und einer speziellen Schnittkette, die auch Metall zerschneiden kann.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung über Warnapps und Radiodurchsagen gebeten Fenster und Türen zuschließen.

Die Löscharbeiten dauern zurzeit noch an.

Insgesamt wurden ca. 75 Einsatzkräfte mit 25 Einsatzfahrzeugen eingesetzt.

Zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen

Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen

Telefon: 0421 3030 0

E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de

Internet: https://www.feuerwehr-bremen.org

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell