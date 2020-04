Feuerwehr Bremen

FW-HB: Großfeuer in Huchting

Mehrere Verletzte ins Krankenhaus

Bremen-Huchting (ots)

(jan) Am 06.04.2020, um 22.37 Uhr, wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle von mehreren Anrufern ein Feuer in der Huchtinger Heerstraße gemeldet. Aufgrund der Meldungen wurden der Direktionsdienst, der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1,2 und 4 sowie die Freiwilligen Feuerwehren aus Huchting, Strom und Neustadt alarmiert. Zudem wurden insgesamt fünf Rettungswagen, zwei Notarztwagen, der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren 27 Fahrzeuge mit ca. 80 Einsatzkräften vor Ort. Beim Eintreffen brannte es in einem zweigeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude mit ausgebautem Dachgeschoß. Im Erdgeschoß befindet sich eine Gaststätte mit angebautem Saalbetrieb. Das Feuer war im ersten Obergeschoß ausgebrochen und drohte auf das Dach überzugreifen, auf das sich mehrere Personen geflüchtet hatten. Vier Personen wurden über Drehleitern gerettet, weitere vier Personen hatten das Gebäude bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Flammen breiteten sich sowohl auf das Dachgeschoß als auch auf den angebauten Saalbetrieb aus. Das Feuer wurde mit zwei Wenderohren über Drehleitern sowie durch zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei C-Rohren bekämpft und gelöscht. Um 00:08 Uhr wurde vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" gemeldet. Bis die Brandbekämpfung abgeschlossen ist und die Nachlösch- und Aufräumarbeiten beendet sind, werden noch mehrere Stunden vergehen. Insgesamt gab es 5 verletzte Personen, davon eine Person mit Verbrennungen. Alle wurden in Bremer Kliniken transportiert. Die Schadenhöhe wird vom Einsatzleiter auf eine hohe sechsstellige Summe geschätzt. Die Kripo hat die Brandursachenermittlung übernommen.

