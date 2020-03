Feuerwehr Bremen

FW-HB: Feuer zerstört leerstehendes Holzgebäude vollständig

Bremen-Weidedamm (ots)

(dzi) Am Montagabend gingen ab 21:32 Uhr eine Vielzahl von Notrufen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle der Feuerwehr Bremen ein. Sämtliche Anrufer meldeten ein in Vollbrand stehendes Gebäude in der Innsbrucker Straße im Ortsteil Bremen-Weidedamm. Aufgrund der Meldung wurde ein Großaufgebot an Einsatzkräften alarmiert. Die erste Rückmeldung des Einheitsführers der Feuerwache 4 wurde noch auf der Anfahrt abgesetzt: "Lage auf Sicht, Gebäude in Vollbrand!" Die Flammen waren von weithin sichtbar. An der Einsatzstelle bestätigte sich die Meldung. Es brannte ein ca. 10m x 10m großes, leerstehendes Gebäude in Holzbauweise. Es wurde ein umfangreicher Löschangriff mit fünf Strahlrohren im Innen- und Außenangriff sowie zwei Wenderohren im Außenangriff über Drehleitern eingeleitet. Um 22:08 Uhr konnte vom Einsatzleiter "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten ziehen sich zurzeit noch hin. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, dass Gebäude wurde total zerstört und stürzte ein. Es waren insgesamt 63 Einsatzkräfte von Berufs- und freiwilliger Feuerwehr und dem Bremer Rettungsdienst mit 21 Fahrzeugen im Einsatz. Die Schadenshöhe schätzt der Einsatzleiter der Feuerwehr auf ca. 25.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

