Feuerwehr Bremen

FW-HB: Ein schwerverletzter nach Feuer in Reihenmittelhaus

Bremen-Huchting (ots)

(dzi) Am Mittwochmittag, den 04.03.2020 gegen 12:45 Uhr, meldete ein 58-jähriger Bewohner eines Reihenmittelhauses in der Straße Ruschkamp, dass ein Feuer in seiner Küche ausgebrochen war. Noch während des Notrufdialoges gab der Einsatzsachbearbeiter Hilfeanweisungen und der Bewohner konnte das Gebäude selbstständig verlassen. Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde der Bewohner im Garten seines Reihenhauses aufgefunden und umgehend vom Rettungsdienst versorgt. Er musste schwer Verletzt mit einem Inhalationstrauma in ein Bremer Krankenhaus transportiert werden.

Die Brandbekämpfung wurde im Innen- und Außenangriff von mehreren Trupps, teils auch über eine Drehleiter, unter Atemschutz mit einem C-Rohren durchgeführt. Um 13:28 Uhr wurde durch den Einsatzleiter "Feuer aus" gemeldet. Das Reihenmittelhaus wurde abschließend mit einem Hochdrucklüfter entraucht und durch den Energieversorger von der Stromversorgung getrennt.

Es waren insgesamt 24 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und dem Bremer Rettungsdienst mit 9 Fahrzeugen im Einsatz. Die Schadenshöhe schätzt der Einsatzleiter der Feuerwehr auf ca. 100.000EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

